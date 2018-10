Zware enkelblessure AZ-spits Boadu

Myron Boadu viel in het thuisduel met Feyenoord uit met een op het oog zware blessure. De 17-jarige aanvaller kwam na een sliding van Eric Botteghin verkeerd neer en werd per brancard naar de catacomben gedragen.

De tackle van Eric Botteghin waar Myron Boadu een blessure bij oploopt. Ⓒ ANP Pro Shots

Het talent uit de eigen jeugdopleiding was dit seizoen goed begonnen met drie doelpunten in de eerste vijf competitiewedstrijden. Tijdens het duel met Feyenoord van zondagmiddag gaf Boadu de assist op de openingstreffer van Albert Gudmundsson.

Stengs

Vorig seizoen verloor AZ al in de eerste competitiewedstrijd Calvin Stengs met een gescheurde kruisband. De jonge aanvaller had in de play-offs enkele maanden daarvoor veel indruk gemaakt, maar heeft zijn rentree nog steeds niet kunnen vieren.