Nu blijkt ook Ivanisevic besmet met corona

Ivanisevic was met Djokovic de organisator van de toernooien uit de zogeheten Adria Tour. Hij is het volgende besmettingsgeval onder de deelnemers van de twee toernooien.

Djokovic, de nummer 1 van de wereld, maakte dinsdag bekend dat hij besmet was geraakt. Maandag werd al bekend dat de Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki positief hadden getest.

De beelden van het toernooi zorgden voor verontwaardiging in en buiten de tenniswereld. Wegens versoepelde maatregelen in Servië en Kroatië zaten de tribunes vol en de spelers schudden elkaar de hand. Na afloop van de partijen vierden zij ook gezamenlijk feest.

Ivanisevic sprak zich woensdag nog uit over de besmettingen en nam Djokovic, die veel kritiek kreeg te verduren, in bescherming. Volgens de coach was Dimitrov de vermoedelijke bron; hij was vanuit Los Angeles naar Servië komen vliegen. Ivanisevic schrijft dat hij twee keer negatief testte, maar bij een derde controle was het wel raak. Hij is meteen in zelfisolatie gegaan.