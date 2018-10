’Vierde plek Kruijswijk best een deceptie’

Met nog een korte avondparade te rijden (100 kilometer) door het centrum van Madrid, is het aannemelijk dat de Brabander als de nummer vier in het klassement wordt afgevlagd.

Daarmee voldoet Kruijswijk aan zijn eigen wens om in twee grote ronden in een seizoen twee keer bij de beste vijf te finishen, maar overheerst de teleurstelling. ,,Die podiumplek was zo dichtbij, maar we moeten constateren dat er alsnog drie man sterker zijn geweest dan Stevie. En dat is best een deceptie, moet ik zeggen’’, aldus de Duitse ploegleider. ,,Daar voeg ik aan toe dat hem niets te verwijten valt. Tot het laatste moment heeft Steven geprobeerd er alles uit te halen. Enric Mas en Miguel Ángel López bleken zaterdag bergop gewoon te sterk. Zo eerlijk moeten we zijn. Neemt niet weg dat Kruijswijk op een supermooi seizoen kan terugblikken, met een vijfde plek in de Tour en deze vierde.''

Kelderman

Dat laatste gaat niet op voor Wilco Kelderman. Door blessures die veel hersteltijd nodig hadden, was het maar de vraag of de renner van Team Sunweb nog aan een grote ronde kon meedoen. Zijn optreden in de Vuelta werd er een met goede en slechte momenten, maar het slotakkoord stemt teamchef van dienst Aike Visbeek zeer tevreden. Kelderman klom zaterdag in de tweede bergrit door Andorra van de twaalfde naar de tiende plaats in de ranking.

,,En dat vind ik een heel knap resultaat, als je ziet hoe moeilijk het Wilco is vergaan in deze drie weken. Hij heeft veerkracht en vechtlust getoond in de eindfase en dat zal hem voor de toekomst veel motivatie en zelfvertrouwen geven. Vooral het feit dat hij tijdens de twee laatste bergritten weer durfde aan te vallen, is een positief element. Dat overtuigt mij ervan dat Wilco de komende jaren een jongen blijft die hier om de eindoverwinning kan meedoen.''