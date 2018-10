Feyenoord na remise nu vijf punten achter op PSV

De Rotterdammers hadden de voorgaande twee confrontaties in Alkmaar met 4-0 gewonnen en de thuisclub was vastberaden zich niet opnieuw naar de slachtbank te laten leiden. De formatie van John van den Brom kwam goed uit de startblokken en de eerste de beste kans voor de thuisclub was direct raak.

Balverlies Berghuis

Al werd het doelpunt wel ingeleid door balverlies van Steven Berghuis op de middenlijn. De rechtsbuiten van Feyenoord kaatste verkeerd, waarna Oussama Idrissi de bal kon oppikken en een prachtige aanval van AZ in gang zette. De linksbuiten speelde Guus Til aan, die in één keer Myron Boadu bediende. De naar de linkerflank uitgeweken spits trok de bal vervolgens terug op Til, die via een slim overstapje Albert Gudmundsson een vrije schietkans bood. De IJslander, die voor het eerst in de basis stond, schoot met binnenkant rechts binnen.

Albert Gudmundsson schiet de 1-0 binnen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Grote kans Vilhena

Feyenoord was niet best gestart en kreeg na een kwartier de eerste mogelijkheid. En die had meteen de gelijkmaker moeten opleveren, maar Tonny Vilhena kopte een hoekschop van Berghuis op de voeten van AZ-keeper Marco Bizot. De linkshalf van de Rotterdammers leek even later te profiteren van balverlies van Jonas Svensson, maar Jordy Clasie schoot de door Vilhena teruggelegde bal tegen diezelfde Svensson aan.

De ingevallen Adam Maher snelt weg bij Jordy Clasie. Ⓒ Hollandse Hoogte

De bezoekers kwamen beter in het spel, maar AZ was het dichtst bij een treffer. Idrissi schoot na een langlopende aanval rakelings over. Na ruim een half uur kreeg de thuisclub met een tegenvaller van jewelste te maken, toen Boadu met een op het oog zware blessure van het veld moest. De aanvaller kwam na een sliding van Eric Botteghin verkeerd neer en werd per brancard de catacomben in gedragen.

Direct na de vervanging van Boadu door Bjørn Johnsen was Feyenoord dichtbij de gelijkmaker, maar omdat Bizot een voorzet van Berghuis nog net toucheerde stond Jens Toornstra net niet goed om de 1-1 binnen te schieten. De middenvelder schoot half vallend over. Vijf minuten voor rust was het wel raak. Vilhena stoomde met de bal om, werd licht geduwd, maar scheidsrechter Björn Kuipers paste prima de voordeelregel toe. Vilhena speelde Sam Larsson, die Berghuis bediende. De rechtsbuiten van Feyenoord schoot beheerst raak en liet met de bal onder zijn shirt zien dat er een kleine Berghuis op komst is.

Johnsen treuzelt

Vijf minuten na rust kreeg Johnsen een enorme kans om AZ opnieuw aan de leiding te brengen, maar de ingevallen spits treuzelde te lang. De aanval liep via Idrissi en Til vlot, maar Johnsen wilde de bal met rechts schieten in plaats van met links, waardoor Tyrell Malacia kon ingrijpen. Bij een tweede schietkans (geboden door de halverwege de tweede helft ingevallen Adam Maher) schoot Johnsen hard in, maar redde Justin Bijlow.

Aan de andere kant kreeg Botteghin een vrije kopkans op de 1-2, maar net als Vilhena in het eerste bedrijf trof de Braziliaan de benen van Bizot. In de slotfase gingen beide ploegen op zoek naar de winnende treffer, maar echt grote kansen kwamen er niet meer. Door het gelijkspel staat Feyenoord nu vijf punten achter op koploper PSV.

