Nachtmerrie voor Force India in Singapore

Hoofdschuddend stapte Ocon na het ongeluk uit zijn zwaar beschadigde bolide. „Ik wil eerst de beelden zien en dan overleggen met het team”, stelde hij even later tijdens zijn wandeling naar de pitbox van Force India.

Perez trok al snel het boetekleed aan. „Sorry, er was geen ruimte. Ik had hem niet gezien”, vertelde hij zijn engineer over de boordradio.

Perez was op het moment van de crash in duel met Romain Grosjean, die hem aan de binnenkant wilde inhalen. Ocon probeerde op datzelfde moment buitenom te gaan, maar dat kwam hem dus duur te staan.

De uitvalbeurt komt Ocon slecht uit. Het 21-jarige talent lijkt komend seizoen het veld te moeten ruimen. Een aantal spectaculaire resultaten had hem misschien nog aan een zitje kunnen helpen.