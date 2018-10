Invallers Kluivert en Karsdorp gelijk met AS Roma

Een laat doelpunt van de Pool Mariusz Stepinski bezorgde de geplaagde ploeg uit Verona alsnog een punt: 2-2.

Door het gelijkspel komt Chievo op een puntentotaal van min 1. De ploeg uit Verona kreeg afgelopen week drie punten in mindering vanwege gerommel met de boekhouding en had pas één punt.

Roma leidde bij rust met 2-0 dankzij doelpunten van Stephan El Shaarawy en Bryan Cristante. De Sloveen Valter Birsa bracht in de 52e minuut de spanning terug: 2-1. Karsdorp kwam in de 69e minuut in het veld, Kluivert 12 minuten later. Kort na zijn komst bezorgde Stepinski Chievo een lichtpuntje na een moeilijke week.