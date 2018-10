Unieke wereldtitel motorcrosser Herlings

Herlings was er zo van overtuigd dat hij in zijn thuisrace wereldkampioen zou worden dat de 24-jarige crosser uit het Brabantse Oploo met goudgekleurde laarzen op zijn KTM-machine stapte. Hij noemde de opmerkelijk stap "een beetje uitdagend. Ik ga het beste eruit halen", zei de coureur voor de start.

Dertig minuten en 2 extra ronden later werd hij met een spetterend vuurwerk en staande ovatie van de tienduizenden toeschouwers op het zonnige TT Circuit Assen als de nieuwe wereldkampioen in de koningsklasse van de motorcross begroet.

Het was een historisch moment voor niet alleen 'The Bullet' uit het Brabantse Oploo maar ook voor alle crossfans. Voor eerst veroverde een Nederlandse rijder de wereldtitel in de topklasse, maar nog meer indruk maakte Herlings door in grote stijl wereldkampioen te worden. Hij maakte het karwei al in de eerste manche af door zijn 30ste racezege van dit seizoen te behalen. De onttroonde wereldkampioen Antonio Cairoli die zich vorig jaar in Assen ook al in de eerste manche van de titel verzekerde, eindigde als tweede. In de 'veredelde ererondes' van Herlings werd de Italiaan op 38 seconden achterstand gereden.

De Nederlandse winnaar was zelf al driemaal wereldkampioen in de MX2-klasse geweest, maar na zijn overstap vorig jaar naar de zwaardere 450cc-machines had hij maar één doel voor ogen en dat was de MXGP-titel.

Was hij in 2017 nog enigszins gehandicapt door een handblessure die hem in het begin van het seizoen hinderde, maar dit seizoen was er geen kruid tegen hem gewassen. Ondanks dat hij de Italiaanse GP aan zich voorbij liet gaan vanwege een sleutelbeenfractuur die hij in de training had opgelopen, won hij 30 manche-overwinningen.

In zijn spoor finishten Cairoli (KTM), Max Anstie (Husqvarna), Tim Gajser (Honda) en Glenn Coldenhoff (KTM). Brian Bogers die lang geblesseerd is geweest, eindigde als zestiende in zijn eerste optreden in de MXGP.