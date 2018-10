VIDEO - Vreugde bij Verstappen na sensationeel moment

Verstappen zag - in de achttiende van de in totaal 61 ronden - bij het uitrijden van de pitstraat de rode bolide van de Duitser precies naast zich opdoemen. Na een sensationeel moment bleef de Nederlander zijn Ferrari-rivaal nipt voor.

Verstappen reed aan de binnenkant van de baan. Zij-aan-zij dook hij met de viervoudig wereldkampioen op de eerstvolgende bocht af, waarna hij Vettel op brutale wijze zijn hielen liet zien.

„Yes”, schreeuwde een dolblije Verstappen na het moment over de boordradio.

Verstappen begon de race vanaf plek twee. Alleen Lewis Hamilton kwam zaterdag beter voor de dag in de kwalificatie. Vettel had zich als derde gekwalificeerd, maar was de Limburger vlak na de start voorbijgestoken.

De Grand Prix van Singapore is de vijftiende race van het seizoen. Na dit weekeinde worden er nog zes GP’s verreden.

Telesport-verslaggever Erik van Haren is ter plekke in Singapore en doet van minuut tot minuut live verslag van de race.

Max Verstappen in actie op het Marina Bay Circuit. Ⓒ EPA