’Uitvallen Boadu had enorme impact op AZ

„De jongens gaan dag en nacht met elkaar om, ze zijn vrienden van elkaar. Of ’broers’, zoals ze het zelf zeggen. Het was duidelijk dat ze tot aan de rust met hem in het hoofd over het veld liepen. Ik weet het: dat kan en mag niet. Maar toch gebeurt het. We hebben dat in de rust wat kunnen herstellen.”

„In de tweede helft hebben we het goed gedaan. We hadden zelfs de winst kunnen pakken. Iedereen weet dat we al bijna 2,5 jaar niet hebben gewonnen van de clubs uit de traditionele top drie, dan is dit een goed punt. Al wordt de wedstrijd voor ons allemaal overschaduwd door die enorme blessure van Myron.”

Boadu werd tegen Feyenoord vervangen door Bjørn Johnsen. Het spel van AZ verloor daardoor aan dynamiek en dreiging.