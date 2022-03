Premium Het beste van De Telegraaf

Vraagtekens en bescheiden feestje voor Feyenoord richting Klassieker

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Jens Toornstra heeft via de rug van Cyriel Dessers raak geschoten. De goal komt daardoor ook op naam van de Belg. Ⓒ Orange Pictures

ROTTERDAM - Feyenoord vierde een bescheiden feestje met het legioen na het bereiken van de laatste acht van de Conference League. De grote ontlading had een week eerder plaats toen er bij Partizan Belgrado een ruim voorschot op kwalificatie was genomen met een 5-2 zege. In een uitverkochte Kuip was het lang niet zo sensationeel als in de Servische hoofdstad, maar na de 3-1 zege zullen de Feyenoorders met een goed gevoel afreizen naar Ajax (zondag).