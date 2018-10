Van Bronckhorst houdt Feyenoord 'neutraal'

Trainer Giovanni van Bronckhorst wisselde in de slotfase van de wedstrijd tegen AZ twee keer, maar hij liet zijn ploeg bij een stand van 1-1 niet aanvallender spelen. ,,We wilden het middenveld goed bezet houden, omdat AZ in de tweede helft vaak gevaarlijk werd in de counter. We hebben de wedstrijd 'neutraal' gehouden'', zei Van Bronckhorst in typische vaktaal van trainers.

Met Luis Sinisterra voor Sam Larsson wisselde hij de ene voor de andere vleugelspits. Spits Nicolai Jørgensen maakte in de slotfase zijn rentree, maar daar moest Robin van Persie voor wijken.

,,Natuurlijk kunnen ze samen in een elftal spelen. Maar het ligt eraan wat de wedstrijd vraagt. AZ beschikt over een sterk middenveld met veel loopvermogen en diepgang. Daarom bracht ik 'Nico' voor Robin in plaats van dat ze samen op het veld zouden staan'', zei Van Bronckhorst.