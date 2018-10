VIDEO - Ronaldo breekt de ban

In het duel met Sassuolo zette de Portugese aanwinst, die afgelopen zomer overkwam van Real Madrid, zijn club in de 50e minuut op voorsprong. Na een corner gaf hij de bal op een halve meter van de doellijn het laatste tikje.

De 2-0 was een stuk fraaier. Na een uitbraak van Juve rondde Ronaldo met links met een diagonaal schot af. Het betekende zijn 400e doelpunt in competitieverband in 517 wedstrijden.

Het was voor de Juventus-fans lang wachten op de eerste goal van Ronaldo. Zijn eerste 21 doelpogingen in Italiaans dienstverband leverden geen doelpunt op. Ook de Real-aanhang moest geduldig zijn: in Madrid trof Ronaldo pas in zijn vierde competitiewedstrijd doel bij zijn 27e doelpoging.

In de slotfase maakte Khouma Babacar er nog 2-1 van en kort daarop moest Douglas Costa van Juventus het veld verlaten met een rode kaart.