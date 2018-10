Verstappen leert leven met problemen

De motor van de Nederlander haperde herhaaldelijk tijdens de race: bij de start, tijdens een safetycarsituatie en direct na zijn pitstop.

„De auto viel op die momenten bijna in zijn neutraal”, aldus Verstappen, die tijdens het rijden - door iets anders te schakelen - uit de problemen wist te blijven. Het leverde hem de prijs van Driver of the Day.

Mede door zijn moeizame start viel de Limburger in de eerste ronde wel terug naar plek drie. „Dat was balen. We missen ook gewoon topsnelheid, dat is duidelijk.”

De tweede plek deed hem mede daarom extra goed. „De strategie van het team was top”, deelde Verstappen direct na afloop een complimentje uit.

De Red Bull-coureur dook tijdens de race op precies het juiste moment de pit in, waardoor hij pal voor Sebastian Vettel weer de baan opkwam en uiteindelijk - na de stops van enkele anderen - weer op de tweede plek kwam te liggen.

„Daarna heb ik mijn eigen race gereden. Ik kon Lewis nog wel volgen, maar we wisten dat een tweede plek het maximale resultaat was, dus het bleef bij volgen.”