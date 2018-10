FC Emmen zet FC Utrecht in eigen huis voor schut

In de 13e minuut bracht Sander van der Streek de Domstedelingen waar Dick Advocaat maandag aan de slag gaat als trainer, nog wel op voorsprong. De spits rondde af na een fraaie combinatie over meerdere schijven. Een half uur na zijn goal moest Van de Streek worden vervangen nadat hij in botsing was gekomen met FC Emmen-keeper Kjell Scherpen.

Vijf minuten na rust maakte invaller Luciano Slagveer gelijk met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. De Emmenaren namen in Stadion Galgenwaard geen genoegen met een punt en in de 78e minuut schoot Bijl de bal in de kruising.

Het was de tweede uitzege voor Emmen , die tijdens de eerste speelronde al bij ADO Den Haag (ook 1-2) won.

De Utrechters moesten het de hele tweede helft stellen met een man minder. Urby Emanuelson werd vlak voor rust door arbiter Kevin Blom met een directe rode kaart weggestuurd wegens een grove charge op Glenn Bijl.

Urby Emanuelson krijgt rood na deze overtreding op Glenn Bijl (links) Ⓒ Hollandse Hoogte