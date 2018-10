Heracles wint doelpuntenfeest bij Heerenveen

Heracles profiteerde in het Abe Lenstra-stadion van de nog wankele defensie van de thuisploeg. De bezoekers kwamen tot vier keer toe op voorsprong. Adrián Dalmau maakte de openingstreffer. Na de gelijkmaker van Sam Lammers in blessuretijd van de eerste helft opende Lerin Duarte het schuttersfeest na rust met een doelpunt voor Heracles. Na de tweede gelijkmaker van Lammers was het woord aan Kristoffer Peterson. De Zweedse aanvaller tekende voor de 2-3 en 3-4, na een gelijkmaker van Morten Thorsby. In de slotfase stelde Mohammed Osman de zege van zijn ploeg met een rake vrije trap veilig (3-5). Heerenveen verloor dit seizoen al met dezelfde cijfers van Feyenoord.

Trainer Jan Olde Riekerink stelt voorlopig teleur met zijn Friese club, die na vijf duels op vijf punten staat. Vooral de vele tegentreffers, veertien al in totaal, zullen hem zorgen baren. De acht doelpunten in een onderling duel tussen beide ploegen leverden geen record op. Elf jaar geleden versloeg Heerenveen het bezoekende Heracles met 9-0, met dank aan zeven treffers van Afonso Alves.