Hamilton: ’Verstappen had geluk’

De Brit van Mercedes werd opgehouden door enkele achterblijvers, waardoor de Nederlandse Red Bull-coureur met rasse schreden kon naderen.

„Het was een lange en zware race. Ik ben blij dat het over is”, stelde Hamilton na de fysiek loodzware race in de bloedehete Aziatische metropool.

„Want Max maakte het nog even spannend. Hij had geluk met wat achterblijvers, waardoor het close werd. Het was echt tricky, maar gelukkig kon ik daarna weer afstand nemen.”

Door zijn overwinning breidde Hamilton zijn voorsprong op zijn naaste achtervolger Sebastian Vettel uit tot veertig punten, met nog zes races te gaan.

„Ferrari was bezig aan een goed weekeinde. Ik snap niet wat er vandaag met hun snelheid is gebeurd.”

Verstappen, die handig enkele mechanische problemen omzeilde, finishte uiteindelijk als tweede, vóór Vettel. Het was de zesde podiumplaats van het seizoen voor de Nederlander.

