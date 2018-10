O’Sullivan pakt jackpot in Shanghai

Zijn landgenoot Barry Hawkins ging in de beslissende partij met een klein verschil 11-9 onderuit. Hawkins toonde zich na afloop tevreden met zijn tweede plaats en een cheque van 115.00 euro. Het was de veertiende ontmoeting tussen beide spelers waar Ronnie er 12 van wist te winnen.

The Rocket prolongeerde zijn titel in Shanghai en wist al twee keer eerder dit prestigieuze toernooi op zijn naam te schrijven. De masters in Shanghai is het hoogst gedoteerde invitatietoernooi op de jaarlijkse snookerkalender.

Hawkins ging de pauze in met een kleine voorsprong van 6-4, maar O’Sullivan liet duidelijk blijken daar niet van onder de indruk was. Vier frames later was de stand 8-6 in het voordeel van The Rocket, die zich in de halve finale met 10-6 ontdeed van zijn landgenoot Kyren Wilson.

De 26-jarige Wilson was aan een uitstekende reeks bezig en wist de Paul Hunter Classic en Six Red World te winnen. Hawkins klopte in zijn halve finale de lokale favoriet, de Chinees Ding Junhui met minimaal verschil 10-9.