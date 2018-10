Willem Janssen: ’Dit is heel erg klote’

„Dit is heel erg klote”, aldus FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen tegen Fox Sports. Volgens de verdediger is het een grote tik voor de club uit de Domstad. „In de eerste helft moet het gewoon echt beter. Ik denk ook dat het de fase is waar we nu in zitten. De combinaties lopen ook te vaak niet.”

Toch zag Janssen ook wel goede dingen. „Als we van snel van kant wisselen worden we gevaarlijk, dat zie je meteen. Maar na die rode kaart wordt het moeilijk.We hebben wel in de rust gezegd: ’Dat is geen excuus’. Je kan ook prima met tien man verdedigen.”

Advocaat

Maar dat ging toch mis bij FC Utrecht zondagmiddag. „Dit is een zwaar verlies. We zijn dit seizoen stroef gestart en met deze nederlaag heel slecht gestart.”

Dick Advocaat begint maandag aan zijn nieuwe klus bij de Utrechters. „We gaan zien wat er gaat veranderen. We laten het op ons afkomen. Hij al vanmiddag in ieder geval genoeg verbeterpunten gezien moeten hebben”, sluit Janssen af.