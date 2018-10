Wu achterhaalt koploper Wood en wint KLM Open

De nummer 344 van de wereldranglijst bleek op de slotdag de betere speler van de belangrijkste titelkandidaten. Met een rondje van 67 slagen (-4) stelde hij zijn derde titel op de Europese Tour veilig. Wu eindigde op een totaal van 268 slagen (-16).

De Engelsman Chris Wood moest met de tweede plek genoegen nemen (269 slagen). De Belg Thomas Detry en de Japanner Hideto Tanihara (beiden 270) belandden gezamenlijk op de derde plek.

Wood nam op zaterdag met een rondgang van 65 slagen de leidende positie over van Wu, die 71 slagen voor zijn derde ronde nodig had. De Chinees, Tanihara en de Engelsman Jonathan Thomson begonnen met een achterstand van één slag aan de laatste omloop. Wu had zowel de eerste als tweede ronde in Spijk al als leider van het klassement afgesloten.