Van der Mark bekroont sterke superbikerace met tweede plaats

De Rotterdammer werd met zijn Yamaha in de tweede race op het Portugese circuit Portimão tweede achter de Kawasaki van regerend wereldkampioen Rea die er in de Algarve met de dubbel vandoor ging.

Van der Mark reed voor de tweede maal in dit weekeinde naar het podium en bleef zijn Ducati-rivaal Chaz Davies wederom voor. De Brit staat nog altijd tweede in de WK-stand maar zag Van der Mark dichterbij komen. Het verschil is nog maar 20 punten.

Rea was de concurrentie net als op zaterdag te snel af. Hij stormde in de eerste ronde van de negende naar de derde plaats en legde daar al de basis voor zijn overwinning. Michael van der Mark die na zijn derde plaats in race 1 ook vanaf de derde startrij moest beginnen, ging als een warm mes door de boter en zette een ijzersterke race neer. In het tweede deel van de wedstrijd werd hij geholpen door een stevig duel tussen Melandri en Davies. De twee kemphanen gingen net buiten de baan en de Nederlander profiteerde door met een kortere lijn de twee rivalen te verschalken.

Uitslag WK Superbike Portugal race 2: 1. Rea (GBr) Kawasaki, 2. Van der Mark (Ned) Yamaha op 1,189, 3. Melandri (Ita) Ducati 2,813, 4. Davies (GBr) Ducati 4,594, 5. Sykes (GBr) Kawasaki, 6. Savadori (Ita) Aprilia, 7. Laverty (Ier) Aprilia, 8. Rinaldi (Ita) Ducati, 9. Baz (Fra) BMW, 10. Fóres (Spa) Ducati.

WK-stand: 1. Rea 420, 2. Davies 304, 3. Van der Mark 284, 4. Sykes 240, 5. Melandri 229, 6. Lowes 204.