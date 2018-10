Matavz helpt Vitesse aan zege bij PEC

Vitesse, met Martin Ødegaard (gehuurd van Real Madrid) in het basisteam, steeg naar de zesde plek op de ranglijst met acht punten uit vijf duels. PEC Zwolle zakte naar de zestiende plek met drie punten.

Matavz scoorde tot twee keer toe op nogal curieuze wijze. Eerst kopte hij een harde volley van ploeggenoot Navarone Foor achter Mickey van der Hart. De arbitrage annuleerde de treffer wegens buitenspel. De VAR constateerde echter dat het doelpunt wel degelijk reglementair was.

De tweede treffer van Matavz was een cadeautje van Younes Namli. De Deen speelde de bal roekeloos terug op Van der Hart. Matavz zat er met zijn voet attent tussen.

Met een dubbele wissel trachtte trainer John van 't Schip zijn dolende ploeg van nieuwe impulsen te voorzien. Dat lukte redelijk, maar het aandringende PEC Zwolle was onfortuinlijk in de afwerking. Met name Vito van Crooy en Mike van Duinen (lat) hadden weinig geluk in hun doelpogingen. Matavz was ook nog wel dicht bij 0-3.