Haase vervangen door Griekspoor in Davis Cup

De kopman van Nederland, die het zou opnemen tegen Milos Raonic, heeft last van een knieblessure.

De plaats van Haase wordt ingenomen door Scott Griekspoor, die zijn debuut gaat maken in het landentoernooi. De 27-jarige Griekspoor is de nummer 224 van de wereld.

Vrijdag verloor Haase, ondanks een voorsprong van 2-0 in sets, in een vijfsetter van Denis Shapovalov. De stand in de ontmoeting is 2-1 in het voordeel van Canada. Na Raonic-Griekspoor neemt Thiemo de Bakker het op tegen Shapovalov.