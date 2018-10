Kroaten naar finale Davis Cup na zege Coric

De finalist van 2016 versloeg op een gravelbaan in Zadar de Verenigde Staten met 3-2. In de vijfde en beslissende partij was Borna Coric in vijf sets de meerdere van Frances Tiafoe: 6-7 (0) 6-1 6-7 (11) 6-1 6-3.

Coric leidde in de derde set met 5-1, maar gaf de set na een spannende tiebreak toch nog uit handen. Hij herstelde zich goed en gunde Tiafoe in het vervolg nog maar vier games. Coric won over de hele wedstrijd 172 punten, Tiafoe 133.

De Kroaten leidden na de eerste dag met 2-0, maar de Amerikanen brachten de spanning helemaal terug. De bezoekers wonnen zaterdag het dubbelspel en zondagmiddag verraste Sam Querrey met een overwinning op de Kroatische kopman Marin Cilic: 6-7 (2) 7-6 (6) 6-3 6-4.

Zaterdag bereikte Frankrijk ten koste van Spanje al de eindstrijd van het landentoernooi, dat na dit seizoen helemaal op de schop gaat. Spanje won zondag beide dead rubbers, zoals de wedstrijden die nergens meer om gaan worden genoemd.