Deen Johansen wint 66e Olympia’s Tour

De 19-jarige renner van ColoQuick wist in de door Marijn van den Berg (Delta) gewonnen slotrit met finish in Beneden-Leeuwen zijn leiderstrui met succes te verdedigen. Marten Kooistra van SEG – die zaterdag in de ochtendrit een geslaagde greep naar de macht deed – eindigde als tweede in het eindklassement. Lars van den Berg werd namens Metec-TKH derde.

Van den Berg won de sprint van een kopgroep van vijftien. Dat gebeurde op een andere locatie dan gepland na een ernstig ongeval in de finishstraat, waar een motorrijder van de politie die de koers begeleidde in botsing was gekomen met een overstekende vrouw. De wedstrijd werd vervolgens via een aangepaste route verreden, waarna de huldigingsceremonie in soberheid werd verricht uit piëteit met het slachtoffer.

Johansen werd vorig jaar in Bergen wereldkampioen op de weg bij de junioren en heeft meerdere wereldtitels op de baan op zijn erelijst staan in de juniorencategorie.