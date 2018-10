’The Great Old’ meldt zich in top België

De bespeler van het fameuze Bosuilstadion versloeg op eigen veld Zulte Waregem met 5-1 en bleef daarmee ook na zeven speeldagen nog ongeslagen. Dat kunnen in België alleen koploper Club Brugge en naaste belager Genk zeggen.

Antwerp leidde bij rust al met 3-0 door doelpunten van de Israëliër Lior Refaelov, Dino Arslanagic en William Owusu. Die laatste, een Ghanees, maakte na rust ook de vierde Antwerpse treffer. Dat gebeurde kort nadat Davy De fauw, een speler met een eredivisieverleden, de 3-1 had gemaakt. In de blessuretijd zorgde Faris Haroun voor de 5-1. Na een kwartier, bij een 2-0-achterstand, was Zulte Waregem Damien Marck al kwijtgeraakt. Hij kreeg rood.

Club Brugge had vrijdag al met 2-0 van Lokeren gewonnen. Anderlecht verloor zaterdag bij Genk, met 1-0.