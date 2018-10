Dwaze Juve-speler diep door het stof na spuugincident

De Braziliaanse aanvaller van Juventus deelde in de blessuretijd van het Serie A-duel met Sassuolo eerst een elleboogstoot uit aan tegenstander Federico Di Francesco en trakteerde de Italiaan vervolgens ook op een kopstoot en een smerige fluim in het gezicht.

De scheidsrechter gaf Costa na de kopstoot geel, maar na ingrijpen van de VAR stuurde hij de buitenspeler van De Oude Dame met rood naar de kant.

Juventus had de zege op het moment van de uitsluiting al zo goed als binnen binnen. De regerend landskampioen stond dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo met 2-1 voor en won uiteindelijk ook met die cijfers.

Op zijn Instagram is Costa diep door het stof gegaan. „Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans van Juventus voor mijn reactie in de wedstrijd van vandaag. Ik verontschuldig me ook bij mijn teamgenoten, die altijd voor me staan, in goede en slechte tijden. Wat ik deed kon echt niet, daar ben ik mij van bewust. Daarom bied ik mijn excuses aan iedereen aan. Ik wil duidelijk maken dat deze misplaatste houding op het veld niet overeenkomt met wat ik voorheen heb laten zien in mijn carrière. Douglas Costa.”