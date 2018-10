Cocu boekt welkome zege met Fenerbahçe

Hij zag zijn ploeg zegevieren in de uitwedstrijd tegen Konyaspor: 1-0

Cocu had een gelukkige hand van wisselen. Hij liet Eljif Elmas in de 61e minuut invallen. De Macedoniër scoorde toen hij nog geen zes minuten in het veld stond.

Cocu kon wel een succesje gebruiken. De van PSV overgekomen coach verloor de afgelopen weken drie van de vier competitiewedstrijden met zijn nieuwe club. Onder Cocu wist Fenerbahçe zich ook niet voor de Champions League te kwalificeren. Benfica was over twee wedstrijden te sterk.