Vermeulen roemt volleyballers op WK

Hij bracht nogal wat nieuwe spelers in toen het vierde groepsduel met het veel hoger aangeslagen Frankrijk op een nederlaag van 0-3 leek uit te lopen. De wissels pakten zeer goed uit. Met 3-2 verraste Oranje opnieuw, een dag na de stunt tegen olympisch kampioen Brazilië (3-1). „Een fantastische teamprestatie”, sprak Vermeulen bij Ziggo Sport lovend over zijn spelers. Zijn eigen rol liet hij vrijwel onbesproken.

„We begonnen fantastisch”, doelde hij op de voorsprong van 10-3 in de eerste set die toch nog verloren ging (23-25). „We konden ons hoge niveau echter niet vasthouden. In de tweede set zag ik de vermoeidheid toenemen in mijn ploeg. De energie gleed weg. Toen heb ik maar weer mijn trucje uitgehaald en nieuwe, frisse jongens erin gebracht. Mede dankzij hun inbreng ging het hele team er weer in geloven. We doen nu volop mee in onze poule en mogen zelfs vijf punten meenemen naar de tweede WK-ronde. Dat had vooraf niemand verwacht.”