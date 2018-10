Promes kan nederlaag Sevilla niet voorkomen

De nieuwe club van international Quincy Promes ging op eigen veld met 0-2 onderuit tegen Getafe. Angel bracht in de eerste helft beide treffers van de bezoekers op zijn naam. Promes viel in de 69e minuut in bij de thuisclub.

In de voorgaande competitiewedstrijd verloor Sevilla met 1-0 van stadgenoot Real Betis. Met vier punten uit vier duels staat de ploeg van Promes in de middenmoot. Getafe bezet in LaLiga de vijfde plek.