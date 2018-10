Van der Mark op jacht naar vice-wereldtitel

De Noord-Ier won in het Portugese Portimâo beide races. De Rotterdamse motorcoureur Michael van der Mark aast dan ook vooral op nontitel van vice-kampioen. De Yamaha-fabrieksrijder moet dan nog wel de Britse Ducati-coureur Chaz Davies van de tweede plaats zien te verdringen.

Met zijn derde en tweede plaats in de Algarve is 'Magic Michael' al aardig in de buurt van Davies gekomen die hij met twee solide races tweemaal achter zich wist te houden. De achterstand van VdM is zienderogen teruggelopen en bedraagt nog maar 20 punten.