Van de Ven tweede bij de vrouwen GP

De Italiaanse Yamaha-rijdster won beide manches en nam bij verstek van de geblesseerde Courtney Duncan de leiding van haar over in de WK-stand. De Nederlandse Yamaha-rijdster Nancy van de Ven werd met haar derde en tweede plaats in de races ook tweede in de GP-uitslag, maar staat jnde strijd om de wereldtitel nu acht punten achter op haar concurrente met nog de slot-GP in Imola voor de boeg.

De 20-jarige Zeeuwse die vorig jaar de GP in Assen won, staat in de finale voor een zware opgave om haar droom om wereldkampioen te worden waar te maken. "Ik ga nu zonder druk naar Imola. Dat kan alleen maar in mijn voordeel uitpakken. Vorig jaar was ik veel te gestrest", zei Van de Ven die een puike race op zondag reed. "Ik werd alleen in het begin opgesloten. Om dan van tien naar twee te rijden duurde lang. Toen ik eenmaal vrij baan had waren er echter nog maar twee ronden te gaan".