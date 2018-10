Valentijn Driessen

De ultieme doelstelling van AZ om eenmaal per drie seizoenen mee te spelen om het kampioenschap van Nederland is gewaagd. Als je tweeënhalf jaar niet wint van de topdrie lokt zo’n ambitie vooral meewarigheid en cynisme uit. Toch valt de uitdaging te prijzen en het voordeel is dat de lat binnen de totale organisatie van AZ iedere dag een stukje hoger wordt gelegd.