Huntelaar: ’Bij loting niet voor niets in pot 3’

„Er zullen in wedstrijden momenten zijn, waarop we op voorspong kunnen komen, maar ook momenten, waarop we uit-gecounterd kunnen worden. Die zijn allebei belangrijk. We zullen meedogenloos moeten zijn in het zestienmetergebied en de angel er bij de tegenstander uit moeten halen als dat wordt gevraagd. Dit soort momenten is belangrijk en moét je als ploeg herkennen. Zo kun je zorgen dat je er als overwinnaar uit komt”, beschrijft de routinier de nieuwe Amsterdamse mindset.

Van onderschatting van de Grieken is volgens hem beslist geen sprake. „Er wordt heel makkelijk geroepen dat Ajax wel even overwintert in de Champions League. Maar we zaten bij de loting niet voor niets in pot 3. Ajax heeft vier jaar lang niet meegedaan, dus we hoeven ook niet in een keer te gaan ’vliegen’. Het is leuk dat de hoop op overwintering er is en dat de mensen positief zijn. Dat hebben we als team bereikt, maar we moeten het nu echt gaan laten zien.”

De belangen zijn woensdag al groot. „Tegen AEK kunnen we direct heel veel verspelen, waardoor de druk erop staat. Misschien denken de fans dat we deze wedstrijd wel even winnen, maar wij denken zeker niet dat het eenvoudig gaat. We weten dat elke wedstrijd lastig is. Ook over Benfica wordt mijns inziens te makkelijk gedacht, want zij zaten niet voor niets in pot 2 en wij in pot 3. Alles wat we meer bereiken dan derde worden, overwinteren in de Europa League, is fantastisch. Kijk, wij kunnen het andere teams moeilijk maken. Het is zaak het maximale eruit te halen. Voor de fans, de spelers en de club willen we door in de Champions League. Dat zou geweldig zijn.”

Huntelaar spreekt van een test. „We hebben met ons voetballend vermogen een elftal dat teams kan verrassen. Maar als je veel mensen voor de bal brengt, kan dat ook worden afgestraft. Het is je kracht, maar kan op sommige momenten ook je zwakte zijn. We willen in de Champions League laten zien hoe goed we al zijn. Dit is samen met het nationale elftal het mooiste podium. Daar kijk je als kleine jongen naar en wil je je als voetballer laten zien. We hebben genoeg jonge jongens die daar voor het eerst staan, dus die zullen genieten.”