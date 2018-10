Vechtjas Te Wierik vraagt via via shirt van Huntelaar

„Het is voor Mike te Wierik”, verklapte ex-Ajacied Zeefuik. Dat leek opmerkelijk, want de Groningse ’vechtjas’ had het negentig minuten lang met Huntelaar aan de stok. Zeefuik: „Maar Mikes vader is een grote fan van Klaas.”

Dat Ajax-spelers tegenwoordig per seizoen maar twee shirts mogen weggeven en de andere zelf moeten betalen, deerde de dollende Zeefuik duidelijk niet. „Huntelaar verdient genoeg.”

De rechtsback van de Groningers raakte bij zijn terugkeer in de Johan Cruijff ArenA onder de indruk van het elftal van Erik ten Hag. „Dit is het sterkste Ajax dat ik me kan herinneren”, aldus de Amsterdammer. „We speelden defensiever dan normaal, maar hadden het alsnog heel moeilijk.”

De penalty voor Ajax die hij veroorzaakte, vond Zeefuik te makkelijk gegeven. „Er was heel licht contact, maar het was zeker geen duw, zoals de scheidsrechter zegt. De VAR had hem in mijn ogen moeten terugdraaien. Maar kennelijk speelt het in de ArenA dan toch mee dat hij acht minuten daarvoor al een doelpunt heeft afgekeurd.”