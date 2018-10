Gudmundsson oogstrelend bij AZ

In het AFAS Stadion opende Gudmundsson al na vijf minuten de score voor de thuisploeg. „Een prima goal, maar dat vond ik niet eens zijn sterkste punt”, vertelt Kist. „Gudmundsson speelde heel scherp tussen de linies, als een soort valse spits. Hij bezit een perfecte techniek en had effectieve schijnbewegingen in huis. Zijn spel was bij vlagen oogstrelend.”

Volgens Kist gaat de IJslander dan ook volop van waarde zijn voor AZ. „Hij is immers pas 21 jaar en kan nog volop doorgroeien. Die jongen ziet het spelletje en heeft een groot loopvermogen. Dat zag je ook vandaag. Hij was vaak net iets sneller dan zijn tegenstander.”

Gudmundsson mocht in de topper tegen Feyenoord voor het eerst in de basis starten. Dat ging ten koste van Mats Seuntjens. In de voorgaande duels kwam hij tot drie invalbeurten. „Of hij tijdens de volgende speelronde weer aan de aftrap moet verschijnen? Dat is niet aan mij, maar aan trainer John van den Brom”, aldus Kist. „Maar ik denk wel dat AZ veel plezier aan hem gaat beleven.”

Met het hoogste cijfer van de week is Gudmundsson uiteraard terug te vinden in het Elftal van de Week. Net als bijvoorbeeld Hakim Ziyech. De technicus van Ajax, die vorige maand de Gouden Schoen in ontvangst mocht nemen als beste speler van het seizoen 2017/2018, werd dit weekeinde beloond met een 7,5. Hij is ook aan de nieuwe voetbaljaargang sterk begonnen.

Verder konden ook Denzel Dumfries, Hirving Lozano (beiden PSV) en Klaas-Jan Huntelaar (Ajax) op een 7,5 rekenen.