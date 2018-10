Verstappen: ’Het sloeg soms helemaal nergens op’

Max Verstappen is ontzettend blij met zijn tweede plaats in Singapore. Ⓒ Getty Images

SINGAPORE - Max Verstappen deed het graag een paar keer voor. Alsof hij in een lesauto hortend en stotend wegreed bij het stoplicht. Ondanks problemen met de Renault-motor snelde de Limburger toch naar een tweede plaats in Singapore. Een uitstekende prestatie, zeker met al die frustraties in het achterhoofd.