Kopzorgen bij AZ: verdedigers vallen bij bosjes om

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Pantelis Hatzidiakos Ⓒ ANP/HH

WIJDEWORMER - AZ moet zaterdagavond in het thuisduel met SC Cambuur in de defensie aantreden met een gemankeerd centraal duo. Linker centrumverdediger Bruno Martins Indi is nog steeds niet hersteld van zijn voetoperatie, terwijl zijn rechtsbenige kompaan Pantelis Hatzidiakos een groot vraagteken is.