Ecuador feest nog steeds om Giro-winnaar Carapaz

Het geboortestadje van Richard Carapaz loopt uit om de Giro-winnaar te onthalen. Ⓒ BSR Agency

Ecuador is nog steeds in de ban van Richard Carapaz. De winnaar van de Ronde van Italië is de eerste Ecuadoraan die een grote ronde op zijn naam wist te schrijven en wordt in zijn land nog steeds in het zonnetje gezet.