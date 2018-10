Blind: ’Alle videobanden grijs gedraaid’

„Natuurlijk het seizoen 1994/1995”, zegt hij. „Ik was vier jaar, ik heb dat niet bewust meegemaakt. Maar ik heb alle videobanden van die wedstrijden grijs gedraaid.”

De eclatante thuiszege van Ajax in de halve finale op Bayern München (5-2) in een kolkend Olympisch Stadion. Het puntertje van Patrick Kluivert in de eindstrijd tegen AC Milan (1-0). Blind junior heeft het allemaal keurig op zijn netvlies staan. „Zelfs mijn vader scoorde nog bijna in die finale”, weet hij nog. „Wat een goede ploeg stond er toen.”

Zelf speelde hij voor zijn vertrek naar Manchester United drie jaar met Ajax in de Champions League. „Steeds in de poule des doods”, lacht de 28-jarige Blind. „ en keer zelfs in een groep met de kampioenen van Spanje, Duitsland en Engeland. En nog werden we derde, omdat we gelijkspeelden en wonnen van Manchester City. We versloegen ook een keer Barcelona en maakten Dortmund het heel lastig in Duitsland. En we gingen eenmaal niet verder omdat Lyon plotseling met 7-1 van Zagreb won.”

Ajax overwinterde dertien jaar geleden voor het laatst in de Champions League, toen Arsenal, FC Thun en Sparta Praag de tegenstanders in de poule waren. Danny, de vader van Daley, was destijds trainer van zijn geliefde club. „Dat is eigenlijk te lang geleden, maar het geeft ook aan hoe lastig het is”, stelt de zoon van de huidige commissaris van Ajax. „We gaan er alles aan doen om dit weer te laten gebeuren.”

