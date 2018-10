AZ van streek door horrorblessure

Wie de herhaling van de tv-beelden bekeek, zag de rechtervoet bijna omgedraaid aan het onderbeen hangen.

In het ziekenhuis werd kort daarna al bevestigd dat het helemaal mis was met de enkel van de jonge spits, die net terug is van een zware knieblessure.

Een dokter bekijkt de schade bij Myron Boadu van AZ. Ⓒ ANP

„Hij heeft heel lang moeten knokken om hier weer te komen”, sprak AZ-coach John van den Brom met verdriet in zijn stem.

De horrorblessure had ook invloed op de wedstrijd. ,,Meteen na dat moment incasseren we een doelpunt. Het elftal was even van slag’’, zei aanvoerder Guus Til.