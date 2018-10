’Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden’ in paddock F1

Met dit verschil dat Max Verstappen weet dat hij volgend jaar af is van de Franse krachtbron, door de move van zijn team naar Honda. Het zorgt ervoor dat de Limburger af en toe, al is het dan als een boer met kiespijn, wel kan lachen om alle problemen met Renault.

Berusting voert dan de boventoon, al is eenmaal in de cockpit over de boordradio de frustratie van Verstappen goed waar te nemen.

Renault is bij de Nederlander al verworden tot een Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden, want zelden neemt hij de naam van de leverancier nog in zijn mond. Liever spreekt Verstappen nog over ’dat product achterin mijn auto’.

Dat hij zich ondanks de motorische problemen in de voorbereiding op de race, onder meer tijdens het snelle schakelen op het bochtige Marina Bay Street Circuit, toch nog naast Lewis Hamilton op de eerste startrij posteerde was te danken aan een waanzinnig goed rondje op zaterdag. Niet voor niets sprak Verstappen over zijn beste kwalificatie ooit, vanwege het gekende ongemak.

Max Verstappen met in zijn kielzog Nico Hülkenberg van het team van Renault. Ⓒ Getty Images

De motor was weer ’helemaal ruk’, zoals hij dat in de Singaporese paddock op geheel eigen wijze verwoordde. Dat hij alsnog alleen de beresterke Hamilton voor zich moest dulden was een zoveelste teken van buitengewoon getalenteerde stuurmanskunsten. Zeker gezien het verschil – lang niet voor het eerst dit seizoen – met teamgenoot Daniel Ricciardo, volgend jaar rijdend voor het fabrieksteam van Renault. De Australiër eindigde uiteindelijk als zesde.