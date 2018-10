’Vergiftigde’ Ronaldo wil direct doordrukken

In de vijftigste minuut was het voor het eerst raak voor Ronaldo. Na een corner gaf hij de bal op een halve meter van de doellijn het laatste tikje.

De 2-0 was een stuk fraaier. Na een uitbraak van Juve rondde Ronaldo met links met een diagonaal schot af. Het betekende zijn 400e doelpunt in competitieverband in 517 wedstrijden.

Het was voor de Juventus-fans lang wachten op de eerste goal van Ronaldo. Zijn eerste 21 doelpogingen in Italiaans dienstverband leverden geen doelpunt op.

„Ik ben erg blij”, vertelde CR7 na afloop van het Serie A-duel met een glimlach van oor tot oor. Natuurlijk was er veel aandacht na mijn komst, maar zo werkt het in het leven. Ik ben hard blijven werken en mijn teamgenoten hebben me goed helpen aanpassen.”

Trainer Massimiliano Allegri zag dat Ronaldo gretig op zoek was naar zijn eerste doelpunt. „Hij was er in zijn eerste drie wedstrijden al heel dicht bij. Vandaag was hij misschien een beetje ’vergiftigd’ door de wens om te scoren, maar uiteindelijk werd hij beloond, al was zijn eerste goal een beetje een gelukje. Zijn tweede was gewoon een mooie goal. Ik ben blij voor hem.”

Nu hij zijn eerste treffers erin heeft liggen, wil Ronaldo direct doordrukken. Woensdag wacht het eerste groepsduel in de Champions League met Valencia. „Ik houd van de Champions League en hopelijk gaan we het goed doen. De groep (met verder Manchester United en Young Boys, red.) is niet gemakkelijk, maar ik kan niet wachten.”