Advocaat kan aan de bak bij FC Utrecht

„Je ziet dat we het momenteel niet hebben”, verzuchtte aanvoerder Willem Janssen na de 1-2 thuisnederlaag tegen FC Emmen.

Het is duidelijk, dat er werk aan de winkel is voor Advocaat, die vandaag gepresenteerd wordt en morgen voor het eerst de training leidt.

„We hebben onszelf geen goede dienst bewezen met het oog op de nieuwe trainer”, beseft Timo Letschert. „Als speler wil je jezelf laten zien, omdat je weet dat er een nieuwe trainer komt. Dat hebben we zeker niet gedaan. Wat hij als eerste moet doen? Hij zal moeten beginnen met ons allemaal een schop onder onze reet te geven, want die kunnen we wel gebruiken.”