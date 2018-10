Bulthuis: ’Zelfs Stevie Wonder kon dat zien’

Dave Bulthuis zal de eerste zijn om toe te geven dat hij en zijn collega-verdedigers er op zijn zachtst gezegd niet sterk uitzagen tegen de Almeloërs. „Zoveel tegengoals, daar word je een beetje moedeloos van”, zegt Bulthuis.

„Het wil niet zeggen dat wij als verdedigers alles goed doen, zeker niet. Maar op het moment dat wij balverlies lijden, is er een trage-drollen-omschakeling. Wij vormen wel de verdediging, maar staan er niet om elke fout op te lossen. Die bereidheid om fouten voor elkaar op te lossen, moet er bij iedereen zijn. Nu krijgen we al een paar duels een pak op de broek.”

En dat niet alleen. Ook voetballend brengt Heerenveen veel te weinig. De opbouw van achteruit is traag, middenvelders zijn statisch en komen nauwelijks vrij. „Over de eerste twintig minuten ben ik boos”, zegt Olde Riekerink. „Als je kijkt naar het lage tempo dat we hanteerden, de verkeerde beslissingen die we namen en het initiatief dat we niet namen… Dan denk ik: ’Jezusmina, je speelt thuis, kom op zeg’.”

Bulthuis was niet alleen boos op zichzelf en zijn collega’s, maar ook op de arbitrage. De 2-3 van Heracles Almelo viel uit een van richting veranderde vrije trap, die werd gegeven na hands van de verdediger. Maar daar was hij het niet mee eens.

„Ze hebben tegenwoordig allemaal van die mooie camera’s en dan wordt er gefloten voor een handsbal, maar zelfs Stevie Wonder kon zien dat het geen hands was.”