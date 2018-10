Analyse: veerkracht als wapen voor Kruijswijk

Steven Kruijswijk na de laatste bergrit in de Vuelta a España. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

Daar stonden ze. Drie jonkies op het ereschavot op de Paseo del Prado in het hartje van de Spaanse hoofdstad. Slechts 24 jaar en zeven maanden was de gemiddelde leeftijd van het podium van de Vuelta a España. Dat is een kleine zeven jaar jonger dan Steven Kruijswijk die in de laatste bergrit alsnog uit die topdrie werd gewipt. Dit enorme leeftijdsverschil hoeft de komende jaren voor de Brabander geen handicap te zijn. Na twee moeizame jaren te hebben overwonnen, kan hij nu mentaal sterker dan ooit verder.