Supersterren van PSG krijgen tik op de neus in Ligue 1

PSG heeft met 47 punten nog steeds 3 punten voorsprong op RC Lens, dat zaterdag met 1-0 won van Auxerre. Olympique Marseille volgt op 5 punten. Rennes heeft 37 punten net als AS Monaco, dat eerder zondag met 7-1 won van Ajaccio.

De nummer 5

Rennes is de nummer 5 van de Franse competitie en verloor in eigen huis alleen de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Lorient. Ook tegen PSG, waar Lionel Messi en Neymar een basisplaats hadden en Kylian Mbappé op de bank begon, had de thuisploeg de betere kansen. Doelman Gianluigi Donnarumma bracht enkele keren goed redding.

Coach Christophe Galtier bracht Mbappé na 10 minuten in de tweede helft, maar Rennes bleef aanvallen. Dat leverde in de 65e minuut de treffer op. Adrien Truffert liep goed door en legde de bal terug op Hamari Traoré die binnenschoot.

Mbappé had kort daarop de gelijkmaker op de voet. Hij liep goed weg van zijn verdediger, maar schoot oog in oog met doelman Steve Mandanda hoog over.