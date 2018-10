Niet alleen de onafgebroken regenbuien zorgen voor natte pakken in Tryon... Ⓒ Hollandse Hoogte

De chaos is compleet op de Wereldruiterspelen in Tryon. Tropische storm Florence heeft met haar onafgebroken regenbuien het hele terrein blank gezet. De dressuur kür op muziek en het afsluitende springen van de eventing werden geannuleerd. Zaterdagnacht werden de paarden bijgestaan door grooms en veterinairs die in de stallen een bed opmaakten. Tot nu toe zijn ze veilig, maar volgens de voorspellingen moet het ergste nog komen.