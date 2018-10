PSV met 21 spelers naar Barcelona

De meest recente aanwinsten Erick Gutiérrez en Aziz Behich stapten maandag in Eindhoven ook in het vliegtuig. Beiden maakten zaterdag in de royaal gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-7) als invaller hun debuut.

De Mexicaanse middenvelder Gutiérrez had slechts 5 minuten nodig om zich te onderscheiden met een assist op zijn vriend Hirving Lozano en een fraai doelpunt. Landskampioen PSV heeft na vijf competitieduels als enige club in de eredivisie de maximale score van vijftien punten.

Trainer Mark van Bommel neemt onder anderen de talenten Donyell Malen en Cody Gakpo mee naar Barcelona. Bart Ramselaar, die afgelopen week bij Jong PSV moest spelen, behoort ook tot de selectie. De aftrap in Camp Nou is dinsdagavond om 18.55 uur.