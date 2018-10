Huntelaar waarschuwt: ’We moeten niet lui worden’

Trainer Erik ten Hag gaf de spits, samen met enkele andere basisklanten, eerder dit jaar nog rust toen Ajax drie dagen voor het belangrijke voorrondeduel met Standard Luik moest aantreden tegen Heracles. De Almeloërs vertrokken uiteindelijk met een punt uit de Johan Cruijff ArenA.

Tegen Groningen begon Ten Hag in zijn sterkste opstelling en haalde hij enkele spelers naar de kant toen er een comfortabele voorsprong was bereikt.

Klaas-Jan Huntelaar maakte tegen FC Groningen zijn 250e en 251e competitiedoelpunt. Ⓒ Telesport

Klaas-Jan, geloof je in spelers sparen?

„Ik geloof, eh … niet in …, ja. We moeten gewoon kijken. Weet ik veel. Ik ben niet zo gelovig. Natuurlijk wil ik zo veel mogelijk spelen, maar wat moet ik daar op zeggen, joh? Het is jammer dat we één wedstrijd (Heracles-thuis) wat hebben laten liggen, maar ik denk dat we nu op de goede weg zijn. En die lijn moeten we voortzetten”, was het diplomatieke, maar desondanks veelzeggende antwoord van de Achterhoeker die ondanks de soepele zege op de naar de laatste plaats afgedaalde Groningers kritisch was.

„We spelen goed, laten mooie dingen zien, maar we moeten niet lui worden en denken dat we er al zijn. Elke training weer en elke wedstrijd moeten we het maximale van onszelf eisen. Het gaat goed, maar hoe dit uiteindelijk eindigt, ligt aan onszelf. Er komt met AEK Athene en PSV in elk geval een mooie, belangrijke week aan.”