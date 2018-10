Elftal van de Week: PSV en Ajax hofleverancier

Dankzij het drietal is PSV samen met Ajax hofleverancier van het Telesport Elftal van de Week van speelronde vijf.

Want ook Ajax is met drie spelers vertegenwoordigd: Hakim Ziyech, Klaas-Jan Huntelaar (beiden 7,5) en Matthijs de Ligt (7) waren allemaal uitstekend op dreef tijdens de 3-0 zege op FC Groningen. Huntelaar maakte twee goals, Ziyech bereidde er één voor.

De IJslander Albert Gudmundsson was de absolute uitblinker deze speelronde. De AZ-aanvaller werd mede dankzij een treffer tegen Feyenoord (1-1) met een 8 beloond. Zijn teamgenoot Oussama Idrissi verdiende met een 7 ook een plekje in het Elftal van de Week. Jan-Arie van der Heijden van Feyenoord (7) kreeg een plekje in de verdediging.

Voor Vitesse-doelman Eduardo (7), die op bezoek bij PEC Zwolle de nul hield: 0-2 zege. Kristoffer Peterson (7) blonk uit in Heerenveen. De aanvaller van Heracles Almelo was bij tijd en wijle ongrijpbaar en hielp zijn ploeg met twee treffers aan een 3-5 overwinning.